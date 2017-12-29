Новые функциональности по госзакупкам
29 декабря 2017, 08:13
Источник, интернет-ресурс: Комитета государственных закупок МФ РК
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4896421-c0e91753ebcacaae9848d1c1ddfda5e7
Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com