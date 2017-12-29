Кто и когда проверит бизнесменов в 2018 году

Согласно графикам на первое полугодие 2018 года государственные органы проверят свыше 30 тысяч субъектов бизнеса, сообщает пресс-служба НПП РК «Атамекен».

На сайте Генеральной прокуратуры РК опубликовали утвержденные графики проверок по особому порядку. Каждый предприниматель может узнать во вкладке «График проведения проверок» будет ли проведена проверка в отношении него.

По данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры Казахстана, принятыми ими мерами из графиков исключены 1 179 необоснованно включенных объектов проверок. Всего графики сформировали шесть государственных органов: Комитет индустриального развития и промышленной безопасности МИР, Комитет по чрезвычайным ситуациям МВД, Комитет охраны общественного здоровья МЗ, Комитет атомного и энергетического надзора и контроля МЭ, Главное военно-медицинское управление Вооруженных Сил и Главное командование Национальной гвардии.

Принятыми Комитетом по правовой статистике и специальным учетам мерами из графиков исключено 1 179 необоснованно включенных объектов проверок.

Проверке в новом году подлежат 31 669 субъектов бизнеса, из них 13 875 будут в отношении предпринимателей.

Вместе с тем, в ведомстве отмечают, что через мобильное приложение «Qamqor для предпринимателей» каждый гражданин может обжаловать незаконные действия контролирующих государственных органов.