В Алматы убийце Арип Назерке вынесли приговор

Убийцу 18-летней Арип Назерке Курбана Исхакова приговорили к 21 году лишения свободы, передает Zakon.kz со ссылкой на InAlmaty.kz.

Суд по делу убийства дочери Сауле Сарбаевой проходил в специализированном межрайонном суде по уголовным делам в закрытом режиме.

«Приговор вынесли, мы будем подавать апелляцию. Он в предыдущий раз до конца не отсидел. Его выпустили за хорошее поведение, поэтому нет гарантии, что и в этот раз так не сделают», - сказала Сарбаева.

Также она отметила, что подсудимому оставили только статью «Убийство», и не учли изнасилования, сообщив, что доказательств нет.

«Какие могут быть доказательства? Через 2 месяца от дочери осталось почти ничего», - добавила мать.

Напомним, 18-летняя девушка пропала 10 июля. Она вышла из дома в поселке Туздыбастау Алматинской области и больше не вернулась. 4 сентября тело девушки обнаружили на кладбище.

Фото: InAlmaty