В Алматы убийце Арип Назерке вынесли приговор
4 сентября тело девушки обнаружили на кладбище.
Убийцу 18-летней Арип Назерке Курбана Исхакова приговорили к 21 году лишения свободы, передает Zakon.kz со ссылкой на InAlmaty.kz.
Суд по делу убийства дочери Сауле Сарбаевой проходил в специализированном межрайонном суде по уголовным делам в закрытом режиме.
«Приговор вынесли, мы будем подавать апелляцию. Он в предыдущий раз до конца не отсидел. Его выпустили за хорошее поведение, поэтому нет гарантии, что и в этот раз так не сделают», - сказала Сарбаева.
Также она отметила, что подсудимому оставили только статью «Убийство», и не учли изнасилования, сообщив, что доказательств нет.
«Какие могут быть доказательства? Через 2 месяца от дочери осталось почти ничего», - добавила мать.
Напомним, 18-летняя девушка пропала 10 июля. Она вышла из дома в поселке Туздыбастау Алматинской области и больше не вернулась. 4 сентября тело девушки обнаружили на кладбище.
Фото: InAlmaty
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