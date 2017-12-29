HBO не включил Головкина в свои номинации

Бой Головкина с Саулем Альваресом (49-1-2, 34 КО) также не признан лучшим.

Американский телеканал HBO опубликовал список победителей в различных номинациях в боксе по итогам 2017 года, сообщает Sports.kz.

Отметим, что в нем не значится ни казахстанского боксера Геннадия Головкина (37-0-1, 33 КО), ни его тренера Абеля Санчеса. Бой Головкина с Саулем Альваресом (49-1-2, 34 КО) также не признан лучшим.

Боксер года: Василий Ломаченко

Бой года: Энтони Джошуа — Владимир Кличко

Нокаут года: Давид Лемье (в бою с Кертисом Стивенсом)

Человек года: Энтони Джошуа

Тренер года: Эдди Рейносо.

Фото: SPORTS.KZ