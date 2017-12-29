HBO не включил Головкина в свои номинации
29 декабря 2017, 06:18
Бой Головкина с Саулем Альваресом (49-1-2, 34 КО) также не признан лучшим.
Американский телеканал HBO опубликовал список победителей в различных номинациях в боксе по итогам 2017 года, сообщает Sports.kz.
Отметим, что в нем не значится ни казахстанского боксера Геннадия Головкина (37-0-1, 33 КО), ни его тренера Абеля Санчеса. Бой Головкина с Саулем Альваресом (49-1-2, 34 КО) также не признан лучшим.
Боксер года: Василий Ломаченко
Бой года: Энтони Джошуа — Владимир Кличко
Нокаут года: Давид Лемье (в бою с Кертисом Стивенсом)
Человек года: Энтони Джошуа
Тренер года: Эдди Рейносо.
Фото: SPORTS.KZ
Акции
Комментарии Правила комментирования
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com