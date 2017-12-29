СМИ: Жена Асылбека Мусина также выбросилась из окна

4 месяца назад из окна квартиры на 15 этаже выпала супруга покойного Асылбека Мусина. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на рижский телеканал LTV.

В эфире телепередачи «Сегодня вечером» сообщается, что этот инцидент произошел 22 августа в том же доме в рижском районе Иманте. Данную информацию журналистам сообщил политолог Талгат Калиев.

По его словам, женщина впала в депрессию после выкидыша и выбросилась из окна. Мужчина чувствовал вину за то, что не уберег супругу, и, видимо, не выдержав, сам совершил самоубийство.

"У него недавно скончалась жена, погибла таким же образом. Она попала в депрессию... и выбросилась из окна. Он тоже винил себя, пребывал в депрессии и, видимо, в конечном итоге, не выдержал. Он не являлся фигурой политической, чтобы кому-то где-то он мешал", - рассказал телеканалу Талгат Калиев.

Телеканал сообщает, что очевидцев самоубийства практически не было. Опознал его тело местный дворник, которого зовут Владимир.

Сам мужчина признается, что они не общались с Асылбеком Мусиным, познакомились днем 22 декабря. А ночью последний выбросился из окна.

По неподтвержденным данным, у погибшего осталось трое детей.

Напомним, трагедия произошла в ночь на 23 декабря. Сын бывшего руководителя администрации президента Казахстана Аслана Мусина Асылбек выпал из окна 15 этажа. Его смерть расследуется, в полиции считают, что это был суицид.

Фото: Ак Жайык