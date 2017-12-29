Поводом для таких мер послужили сведения, опубликованные в местной газете.

По фактам вымогательства в актюбинских школах начато досудебное расследование, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ТК "Астана".

Поводом для таких мер послужили сведения, опубликованные в местной газете. В частности, утверждалось, что выстроена система «дани» с учеников. В рамках расследования проверяется опубликованная в газете информация и проводится мониторинг в учебных заведениях Актобе.

Вместе с тем, стало известно, что дело, возбужденное по факту распространения заведомо ложной информации, прекращено.

"Досудебное производство, начатое органами внутренних дел по факту распространения заведомо ложной информации, по которому были допрошены представители средств массовой информации, по указанию прокуратуры прекращено, как преждевременно начатое. Вопрос о наличии состава правонарушения может быть решен только по результатам расследования уголовного дела о фактах вымогательства", - заявил руководитель аппеарата прокуратуры Актюбинской области Жасулан Даулембаев.

Фото: arnapress.kz