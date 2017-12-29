Жительница Усть-Каменогорска неоднократно пыталась свести счеты с жизнью

Свои действия она объясняет тем, что несколько лет назад потеряла сына и мужа и теперь не видит дальнейшего смысла в жизни.

Жительница Усть-Каменогорска после смерти сына и мужа периодически предпринимает различные попытки покончить жизнь самоубийством, передает Zakon.kz со ссылкой на altaynews.kz.

По данным портала, женщина периодически предпринимает различные попытки покончить жизнь самоубийством. Один из наиболее распространенных вариантов – это вскрытие вен, но благодаря бдительности надзорных органов и знакомых горожанку удается спасать.

Свои действия она объясняет тем, что несколько лет назад потеряла сына и мужа и теперь не видит дальнейшего смысла в жизни.

«Мы уже больше года с ней работаем, и на первый взгляд это вполне оптимистично настроенная женщина, она очень доброжелательна и гостеприимна. Она периодически очень скучает по своей семье, этим и объясняет свои попытки», – отметила старший инспектор группы по защите женщин от насилия УВД Усть-Каменогорска Айгуль Абдикаримова.

Кстати, по мнению специалистов, сложные жизненные ситуации, а также потеря близких – одна из самых распространенных причин суицида. По данным анализа Генпрокуратуры, из-за одиночества с чувством отверженности совершается 175 самоубийств. Несмотря на показатели, в этом году в Казахстане отмечается незначительное снижение суицидов.

Фото: Twitter