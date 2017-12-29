В Алматы в результате ДТП погибла женщина
По неизвестным причинам, водитель не справился с управлением и машину занесло.
ДТП со смертельным исходом произошло в южной столице. По словам очевидцев, водитель не справился с управлением и врезался в дерево, передает patrul.kz.
Автомобиль Subaru Legacy двигался по трассе Алматы – Жандосов (Верхняя трасса) в восточном направлении. По неизвестным причинам, водитель не справился с управлением и машину занесло. Автомобиль врезался в придорожное дерево, при этом едва не улетев в кювет.
В результате этой аварии еще до приезда скорой медицинской помощи погибла пассажирка универсала – женщина, 1976 года рождения.
На месте работают сотрудники полиции, которые выяснят все детали ДТП.
Фото: Patrul.kz
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