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В Алматы в результате ДТП погибла женщина

29 декабря 2017, 07:49

По неизвестным причинам, водитель не справился с управлением и машину занесло.

ДТП со смертельным исходом произошло в южной столице. По словам очевидцев, водитель не справился с управлением и врезался в дерево, передает patrul.kz.

Автомобиль Subaru Legacy двигался по трассе Алматы – Жандосов (Верхняя трасса) в восточном направлении. По неизвестным причинам, водитель не справился с управлением и машину занесло. Автомобиль врезался в придорожное дерево, при этом едва не улетев в кювет.

В результате этой аварии еще до приезда скорой медицинской помощи погибла пассажирка универсала – женщина, 1976 года рождения.

На месте работают сотрудники полиции, которые выяснят все детали ДТП.

Фото: Patrul.kz


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