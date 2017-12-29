Анастасия Волочкова пришла искать мужа на "Давай поженимся"

В комментариях фанаты отмечают, что балерина отлично себя показала на шоу.

Анастасия Волочкова приняла участие в программе «Давай поженимся». Балерина опубликовала пост в Instagram, в котором поделилась впечатлениями от съемок, пишет Лента.ру.

«Посмотрите сегодняшний эфир "Давай поженимся" на сайте Первого канала,и хорошее настроение вам гарантированно! На съемке все просто угорали... Мне достался сложный пассажир... Но мы выстояли!» — пишет Волочкова.

В комментариях фанаты отмечают, что балерина отлично себя показала на шоу. «У меня бы нервы сдали, а вы умница», — отмечает пользовательница с ником serova_alia. Другие же комментаторы принялись критиковать жениха и поддерживать Волочкову.

Фото: соцсети