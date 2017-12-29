Alfa Romeo выпустит большой гибридный внедорожник

Руководство Alfa Romeo дало «зеленый свет» на выпуск трех новых моделей. Первой из них станет большой внедорожник, нацеленный на конкуренцию с Audi Q7. Как сообщает Auto Express со ссылкой на технического директора «Альфы» Роберто Федели, этот автомобиль первым среди всех моделей бренда получит электрифицированный привод.

Новый внедорожник построят на увеличенной версии заднеприводного шасси Giorgio, лежащего в основе седана Giulia и кроссовера Stelvio. Электротяга ему нужна для снижения уровня вредных выбросов, однако делать полноценный плагин-гибрид из этой машины не будут, поскольку это противоречит философии марки. Поэтому большой SUV станет «умеренным» гибридом: 2,0-литровой бензиновой четверке добавят e-turbo – нагнетатель с электрическим приводом, питающийся от бортовой 48-вольтовой системы. Это обеспечит должную динамику автомобилю, который из-за размеров будет примерно на 200 кг тяжелее Stelvio – к слову, самого быстрого кроссовера Нюрбургринга. Салон, скорее всего, будет трехрядным.

Согласно дорожной карте развития модельного ряда, которую Alfa Romeo обновила в начале 2016 года, в период с 2017-го по 2020-й году должны было выйти шесть новинок: большой седан, хетчбэк, два кроссовера и две «специальных» модели. По новым данным, большой внедорожник выйдет не ранее конца десятилетия. За ним последуют преемник «Джульетты» и спорткар, который будет то ли полностью новой, то ли модернизированной версией 4C.

Текст: Александр Орехов

Фото: autoexpress.co.uk

Via cartimes