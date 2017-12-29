Актёр из "Игры престолов" заявил о приостановке съёмок сериала
Кромптон уточнил, что съёмки сериала продолжатся в 2018 году.
Британский актёр Бен Кромптон, который играет главу Чёрного замка Эддисона Толетта в «Игре престолов», заявил, что съёмки сериала приостановлены, передает life.ru со ссылкой на портал Ink.
По его словам, творческому коллективу требуется отдых, так как в финальном сезоне киноэпопеи будет шесть зрелищных эпизодов, на подготовку которых потребуется немало сил и времени.
Кромптон уточнил, что съёмки сериала продолжатся в 2018 году.
Фото: newtimes.kz
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