Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Актёр из "Игры престолов" заявил о приостановке съёмок сериала

29 декабря 2017, 08:59

Кромптон уточнил, что съёмки сериала продолжатся в 2018 году.

Британский актёр Бен Кромптон, который играет главу Чёрного замка Эддисона Толетта в «Игре престолов», заявил, что съёмки сериала приостановлены, передает life.ru со ссылкой на портал Ink.

По его словам, творческому коллективу требуется отдых, так как в финальном сезоне киноэпопеи будет шесть зрелищных эпизодов, на подготовку которых потребуется немало сил и времени.

Кромптон уточнил, что съёмки сериала продолжатся в 2018 году.

Фото: newtimes.kz


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...