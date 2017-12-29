Актёр из "Игры престолов" заявил о приостановке съёмок сериала

Кромптон уточнил, что съёмки сериала продолжатся в 2018 году.

Британский актёр Бен Кромптон, который играет главу Чёрного замка Эддисона Толетта в «Игре престолов», заявил, что съёмки сериала приостановлены, передает life.ru со ссылкой на портал Ink.

По его словам, творческому коллективу требуется отдых, так как в финальном сезоне киноэпопеи будет шесть зрелищных эпизодов, на подготовку которых потребуется немало сил и времени.

Кромптон уточнил, что съёмки сериала продолжатся в 2018 году.

Фото: newtimes.kz