Кредитная карта для снятия наличных по всему миру без комиссий

Карта получила название «Дос», что в переводе с казахского означает «Друг». Благодаря уникальной функциональности, карта ДБ АО «Банк Хоум Кредит» обещает стать верным другом казахстанцев, сообщает Zakon.kz.

В карте стоит выделить несколько отличительных особенностей – возможность перевода операций, совершенных в магазинах - партнерах Банка в гибкую рассрочку сроком от трех месяцев, наличие самого длинного льготного периода до 62 дней на торговые операции, кешбэк до 10%, когда часть потраченной суммы возвращается клиенту в виде бонусов, с возможностью их конвертации в деньги, снятие наличных без комиссий в любом банкомате мира, а также наличие отсрочки первого платежа до 62 дней.

Когда возникает потребность в деньгах, люди, как правило, обращаются к друзьям, коллегам или родственникам с просьбой «занять до зарплаты». Карта «Дос» поможет избежать неприятных разговоров на тему денег, покрывая все необходимые потребности клиента в дополнительных денежных средствах.

«Отсутствие комиссии за снятие наличных средств в любом банкомате мира позволяет клиентам не ограничивать себя в необходимости иметь при себе наличность или задумываться, с какой карты и какого банкомата выгоднее снять деньги. С кредитной картой «Дос» нужная сумма всегда будет под рукой вне зависимости от места и времени. Мы надеемся, что карта «Дос» станет самым верным другом в кошельках казахстанцев», — отмечает Начальник управления карточного бизнеса ДБ АО «Банк Хоум Кредит» Андрей Рудов.

В любом отделении Банка можно оформить карту «Дос» быстро и бесплатно.

Оставить заявку на получение карты можно здесь.