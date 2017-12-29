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Chevrolet откажется от гибрида Volt

29 декабря 2017, 09:01

В ближайшие годы американский концерн General Motors планирует прекратить серийный выпуск гибридной модели Chevrolet Volt. По информации ряда авторитетных зарубежных СМИ, «зелёный» автомобиль покинет конвейер в 2022 году.

Напомним, что в настоящее время американская марка предлагает клиентам второе поколение модели Chevrolet Volt, мировая премьера которой состоялась в 2015 году. Повторимся, по информации ряда сразу нескольких изданий, руководство концерна GM не планирует выводить на рынок гибридный автомобиль третьего поколения.

По неофициальным данным, такое решение связано с новой стратегией концерна General Motors, согласно которой к 2023 году планируется выпустить порядка 20 новых полностью электрических транспортных средств. По всей видимости, Chevrolet Volt не вписывается в новую стратегию автогиганта.

При этом наши зарубежные коллеги подчёркивают, что речь идёт именно об автомобиле Chevrolet Volt, а не о названии модели в целом. То есть, не исключено, что в следующем десятилетии под таким именем на рынке появится совершенно новый электрифицированный автомобиль. Например, компактный электрический или гибридный кроссовер.

Via livecars


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