Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Раскрыт способ борьбы с зависимостью от сигарет

29 декабря 2017, 09:12

"Отключение" определенных клеток подавляет привязанность к сигаретам.

Нейробиологи Университета Рокфеллера (Нью-Йорк) определили группу нейронов в головном мозге, которые чувствительны к никотину и участвуют в формировании привязанности к этому веществу. Подавление активности этих клеток приводит к снижению никотиновой зависимости.

В исследовании были использованы мыши, которых подвергали воздействию никотина, растворенного в питьевой воде. С зависимостью от этого вещества связаны две области мозга — медиальная (средняя) часть поводка и интерпедункулярное ядро.

В нейронах этих структур встроены белковые рецепторы, которые связываются с никотином, когда тот проникает в мозг с кровотоком. Оказалось, что при хроническом действии никотина в интерпедункулярном ядре активируется скопление специфических нейронов.

При воздействии растительного алкалоида поводок посылает сигнал к ядру, что заставляет последний снижать чувство удовольствия от никотина и ограничивает его потребление. Однако при формировании зависимости клетки ядра, называемые Amigo1, выпускают несколько нейромедиаторов, подавляющих сигнал от поводка. "Отключение" Amigo1 подавляет привязанность к алкалоиду.

Источник: Lenta.ru.

Фото: Waltraud Grubitzsch / DPA / Globallookpress.com.


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...