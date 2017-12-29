Huawei Watch 2: новогоднее чудо у вас на руке

До Нового года остались считанные дни, и наверняка еще так много дел впереди, самым главным из которых остается приобретение подарков. И из года в год в этой праздничной суматохе мы задаемся одним и тем же вопросом – чем запомнится наш презент? Среди широкого выбора различных предложений на любые вкус, цвет и кошелек, отдельно стоит отметить необычные часы Huawei Watch 2, - пользуясь ими ваши родные и близкие всегда будут знать, что этот подарок был сделан особенным человеком.

Итак, Huawei Watch 2 – это единственные умные часы в Казахстане с поддержкой сим-карты. Они представлены в версии Sport, и впервые их можно использовать абсолютно автономно от телефона – достаточно настроить переадресацию звонков и, вуаля, вы всегда на связи! Кроме того, встроенный динамик и шумоподавление с двойным микрофоном позволяют принимать звонки через часы, не доставая смартфон из кармана.

Из самого названия очевидно, что версия Sport нацелена на людей, ведущих активный образ жизни. Помимо GPS, который будет отображать пройденное расстояние во время прогулки или бега, а также пульсометра, часы обладают защитой от влаги и пыли по стандарту IP68, - это позволит вам спокойно принимать душ, носить их во время дождя и без опаски мыть руки.

Что еще удивительного в этом хронометре? Встроенная технология NFC, которая позволяет осуществлять платежи по кредитным картам и делать покупки. И, конечно, мощный аккумулятор на 420 мАч – от одного заряда часы могут продержаться до двух дней.

Можно смело сказать, что Huawei Watch 2 – это сразу несколько подарков в одном устройстве. И, несомненно, в Новом году они будут радовать ваших родных и близких отличным спортивным дизайном и максимальной функциональностью.