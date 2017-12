Число погибших при пожаре в Нью-Йорке возросло до 12 человек

В результате пожара в Нью-Йорке погибли как минимум 12 человек, среди них ребенок, заявил в пятницу мэр города Билл Де Блазио на пресс-конференции с места инцидента, передает РИА Новости.

При этом власти отмечают, что эти данные предварительные и количество жертв будет расти.

По словам главы пожарного департамента города Дэниэла Найгро, самой младшей жертве пожара в Бронксе один год, самому старшему было более 50.

New York City mayor's press secretary says at least 10 people are dead in Bronx apartment building fire. pic.twitter.com/enj1zuQvX2