Число погибших при пожаре в Нью-Йорке возросло до 12 человек
Данные предварительные и количество жертв будет расти.
В результате пожара в Нью-Йорке погибли как минимум 12 человек, среди них ребенок, заявил в пятницу мэр города Билл Де Блазио на пресс-конференции с места инцидента, передает РИА Новости.
При этом власти отмечают, что эти данные предварительные и количество жертв будет расти.
По словам главы пожарного департамента города Дэниэла Найгро, самой младшей жертве пожара в Бронксе один год, самому старшему было более 50.
New York City mayor's press secretary says at least 10 people are dead in Bronx apartment building fire. pic.twitter.com/enj1zuQvX2— ???????? Trump Russia™ ???????? (@TrumpEra_2017) 29 декабря 2017 г.
Фото: AP Photo / Frank Franklin II.
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