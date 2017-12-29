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Число погибших при пожаре в Нью-Йорке возросло до 12 человек

29 декабря 2017, 09:32

Данные предварительные и количество жертв будет расти.

В результате пожара в Нью-Йорке погибли как минимум 12 человек, среди них ребенок, заявил в пятницу мэр города Билл Де Блазио на пресс-конференции с места инцидента, передает РИА Новости.

При этом власти отмечают, что эти данные предварительные и количество жертв будет расти.

По словам главы пожарного департамента города Дэниэла Найгро, самой младшей жертве пожара в Бронксе один год, самому старшему было более 50.

Фото: AP Photo / Frank Franklin II.


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