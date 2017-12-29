«Заряженные» BMW M3 и M4 получили спецверсию M Heat Edition

У нас хорошие новости, и у нас плохие новости. Хорошей новостью является то, что немецкая компания BMW запускает новое специальное издание «заряженного» седана M3 и купе M4, под названием M Heat Edition.

По существу, перед нами производительные машины BMW M3 Competition и BMW M4 Competition, в оснащение которых также входит набор дополнительных аксессуаров M Performance. Таким образом, баварская марка постаралась предложить японским клиентам что-то поистине необычное.

Так, в арсенале «заряженного» седана BMW M3 Competition M Heat Edition и купе BMW M4 Competition M Heat Edition значится оптимизированный аэродинамический обвес из углеродного волокна, включая задний диффузор и корпуса наружных зеркал заднего вида.

Помимо этого, уникальные «заряженные» машины получили педали из нержавеющей стали, ещё больше отделки из углеродного волокна, особое спортивное рулевое колесо, специальные 20-дюймовые колёсные диски, эксклюзивную окраску кузова Tanzanite blue и отличительные логотипы.

Согласно японскому подразделению BMW Japan, особый «заряженный» седан BMW M3 Competition M Heat Edition получил ценник в ¥13 610 000 (порядка 6 908 000 рублей). В свою очередь, специальная версия купе BMW M4 Competition M Heat Edition предлагается по минимальной цене от ¥13 850 000 (около 42 000 000 тг.).

Помимо этого японское подразделение баварской марки сообщает, что местные клиенты теперь могут приобрести модели BMW 3-Series в исполнении M Sports Edition Shadow на постоянной основе. Ранее автомобили в такой вариации были доступны как ограниченное издание.

Via livecars