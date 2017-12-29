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Назарбаев рассказал, где встретит Новый год

29 декабря 2017, 09:42

«В своем офисе - потому что, где встретишь, там и будешь работать следующий год», - пошутил он.

28 декабря президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял участие в благотворительном новогоднем бале, который состоялся в конгресс-центре ЭКСПО в Астана, сообщает Zakon.kz.

Телеведущая Газиза Раимбек опубликовала в своем Instagram отрывки из выступления главы государства на новогоднем балу.

Нурсултан Назарбаев начал свою речь с шутки на тему, где он встретит Новый год.

«Спрашивают, где президент встречает Новый год. В своем офисе - потому что, где встретишь, там и будешь работать следующий год», - пошутил президент.

Он также рассказал притчу о том, что в каждом из нас есть счастье.

«Все хотят счастья. И где мне спрятать это счастье? В земле спрячу - найдут, в воде спрячу - найдут. В небе - найдут. Давай-ка я спрячу счастье в каждом человеке, так что счастье в каждом из нас. Только надо сильно захотеть и надо стремиться, чтобы достичь этого счастья. Счастья вам желаю!», - сказал глава государства.

Н.Назарбаев также напомнил, что самое главное это дружба, доверие, уважение и поддержка.

«Работаем, чтобы лучше жить, страна наша процветала, и свое доброе место в этом бушующем мире занимала. Самое главное - наша дружба, наше доверие, наше уважение и наша поддержка друг к другу», – сказал он.

Фото: www.akorda.kz


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