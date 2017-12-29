Погода с осадками ожидается в Казахстане перед Новым годом

По-прежнему с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части республики сохраняются осадки, лишь на западе, юге и юго-востоке республики ожидается погода без осадков. Местами по территории Казахстана ожидается метель, гололед, туман, усиление ветра, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается метель, туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с. В Костанайской области местами усилится ветер 15-20 м/с, ночью в отдельных районах ожидается метель, туман, гололед. В Жамбылской области местами ожидается туман, днем местами усилится ветер 15-20 м/с. В Кызылординской области местами ожидается туман, гололед. В Алматинской, Южно-Казахстанской, Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Карагандинской областях ожидается туман. В Алматы днем 1°, ясно. В Астане днем -1°, преимущественно облачно.

Фактическая погода на 9:45 по времени Астаны