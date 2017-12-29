В Казахстане забронировать оригинальный госномер теперь можно онлайн

Заместитель министра внутренних дел Ерлан Тургумбаев рассказал об упрощении и оптимизации процедур оказания государственных услуг в сфере дорожной безопасности, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Среди населения наиболее востребованы государственные услуги по регистрации автотранспорта и выдаче водительских удостоверений.

В 2017 году оказано свыше 2,5 млн таких услуг в 15 специализированных центрах обслуживания населения и 108 регистрационно-экзаменационных пунктах полиции.

27 декабря открыт спецЦОН в Кокшетау. В следующем году планируется открытие в городах Атырау, Уральск и Усть-Каменогорск.

В 2018 году будет завершена работа по открытию спецЦОНов во всех областных центрах и городах республиканского значения, уточнил Тургумбаев.

В новом году регистрационно-экзаменационные пункты в некоторых районных центрах будут переводиться в обычные ЦОНы, где в комплексе других госуслуг можно будет получить водительское удостоверение и зарегистрировать автомобиль.

Ерлан Тургумбаев сообщил, что для упрощения и оптимизации государственных услуг в этой сфере:

- сокращено количество документов для регистрации транспорта и выдачи водительских удостоверений (исключена адресная справка, подтверждение оплаты пошлин, сборов и налогов, учредительные документы юридического лица и др.);

- введен экстерриториальный принцип регистрации транспорта и выдачи водительских удостоверений, то есть зарегистрировать автомобиль и получить водительское удостоверение можно в любом спецЦОНе;

- введена индивидуальная подготовка и онлайн-обучение при получении водительского удостоверения по категориям «А, А1, В, В1» (мотоциклы, трициклы, квадроциклы и легковые автомобили);

- отменен осмотр транспорта при выдаче дубликата свидетельства о регистрации, новых автомобилей, а также в случае изменения Ф.И.О. владельца и переоборудования транспорта;

- отменена сдача экзамена на знание Правил дорожного движения при истечении срока действия водительского удостоверения;

- с 1 января 2018 года перечень государственных номеров повышенного спроса дополняется номерами с цифровыми обозначениями 010, 020, 030, 040, 050, 060, 070, 077, 080, 090, 707, а также одинаковыми буквенными обозначениями (стоимость 138 768 тг. или 5 700 процентов МРП).

Госномера 010, 020, 030, 040, 050, 060, 070, 077, 080, 090, 707 с одинаковыми буквенными обозначениями будут стоить 274 170 тг. или 11 400 процентов МРП; 100, 111, 200, 222, 300, 333, 400, 444, 500, 555, 600, 666, 700, 800, 888, 900, 999 с одинаковыми буквенными обозначениями - 466 570 тг. или 19 400 процентов МРП; 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 777 с одинаковыми буквенными обозначениями - 685 425 тг. или 28 500 процентов МРП.

Только в этом году было реализовано около 4 тысяч комплектов госномеров повышенного спроса, в бюджет поступило около 1,5 млрд тенге;

- на портале «электронного правительства» (е-gov) запущена услуга обмена водительских удостоверений. Заявка и копии необходимых документов подаются через интернет, гражданин приходит в спецЦОН только для получения готового удостоверения;

- реализован сервис онлайн регистрации залога транспорта через портал «электронного правительства». Все банки подключены к этому сервису и гражданам, приобретающим автотранспорт в кредит, не будет необходимости обращаться в спецЦОН для регистрации залога;

Заместитель министра внутренних дел Ерлан Тургумбаев информировал, что для повышения качества и сокращения сроков оказания госуслуг по регистрации транспорта и выдаче водительских удостоверений МВД планирует:

1) внедрить для граждан онлайн сервис по просмотру и бронированию через интернет имеющихся в наличии государственных номеров автотранспорта, а также выбора номеров повышенного спроса;

2) обеспечить прием заявок через портал «электронного правительства» на выдачу дубликатов свидетельства о регистрации транспорта, госномера и водительского удостоверения, а также его замену при истечении срока действия.

Будет возможен выбор любого ЦОНа либо спецЦОНа для получения готовых документов и госномеров;

3) сократить срок регистрации автомобилей с 2-х часов до 90 минут, обмена водительских удостоверений с 2-х часов до 60 минут, кроме случаев необходимости сдачи экзаменов.

4) выдачу информационной справки о наличии, отсутствии, снятии с учета автотранспорта осуществлять через портал «электронного правительства».

Подводя итоги, заместитель министра внутренних дел Ерлан Тургумбаев резюмировал, что основными принципами работы МВД в части оказания государственных услуг являются их автоматизация, оперативность, прозрачность и снижение коррупциогенности.