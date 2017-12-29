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Президент Азербайджана наградил Дархана Кыдырали орденом «Достлуг»

 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев своим указом наградил главу Международной Тюркской академии, председателя правления АО «Республиканская газета «Егемен Қазақстан» Дархана Кыдырали орденом «Достлуг» («Дружба»), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт президента АР.

Награда была присуждена за вклад в развитие казахстанско-азербайджанских отношений. Указ подписан 28 декабря, в четверг.

 

29 декабря 2017, 09:45
Источник, интернет-ресурс: Международное информационное агентство «КазИнформ»

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