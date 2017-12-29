Президент Азербайджана наградил Дархана Кыдырали орденом «Достлуг»

Награда была присуждена за вклад в развитие казахстанско-азербайджанских отношений. Указ подписан 28 декабря, в четверг.

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