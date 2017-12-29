Более 670 кокшетаусцев были лишены водительских прав за вождение в нетрезвом виде

Специализированный административный суд Кокшетау в 2017 году рассмотрел 676 административных дел в отношении граждан, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акмолинского облсуда.

«Судом установлено, что 676 водителей в нарушение подпункта 2 пункта 4 раздела 2 Правил дорожного движения Республики Казахстан, управляли транспортными средствами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, тем самым представляя угрозу безопасности дорожного движения», - сообщили в суде.

Постановлениями Специализированного административного суда Кокшетау 676 водителей признаны виновными в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 608 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях и 601 человек лишены права управления транспортными средствами сроком от 3-х до 6 лет, 74 - назначены административны аресты, 1 человеку назначен административный штраф.