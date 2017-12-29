Химики раскрыли секрет приготовления самого бодрящего кофе

В ходе исследования учёные изучили четыре вида кофе средней и тёмной обжарки, грубого и среднего помола.

Химики из Университета Томаса Джефферсона в США установили, что заваривание кофе холодным способом приводит к повышенному уровню концентрации кофеина в напитке. Об этом сообщает издание Scientific Reports, передает Life.

В ходе опытов учёные изучили четыре вида кофе средней и тёмной обжарки, грубого и среднего помола. Каждый из них был заварен кипятком и холодной водой. Отмечается, что приготовление последнего напитка занимало от 10 часов до суток.

Так, исследователи выяснили, что при приготовлении кофе тёмной обжарки грубого помола на литр кипятка выделяется всего 800 мг кофеина, а при холодном заваривании концентрация вещества достигает 1000 мг.

Кроме того, химики установили, что количество кофеина в холодной воде достигает этих показателей уже после шести-семи часов заваривания.

Фото: caoline.ru.