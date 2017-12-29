Игроки футбольного клуба «Астана» подарили Назарбаеву мяч
29 декабря 2017, 10:20
Он принял подарок от футболистов, устроив небольшую перепасовку с игроками «Астаны» и сборной Казахстана.
Игроки футбольного клуба «Астана» подарили Президенту РК Нурсултану Назарбаеву мяч, который вывел команду в 1/16 Лиги Европы, передает сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу.
Подарок футболисты вручили во время столичного благотворительного новогоднего бала.
«Президент Республики Казахстан принял подарок от футболистов, устроив небольшую перепасовку с игроками «Астаны» и сборной Казахстана», - говорится в сообщении.
Вместе с видными политиками, артистами и КВН-щиками на вечере присутствовали игроки столичного клуба Абзал Бейсебеков, Асхат Тагыберген, Дмитрий Шомко и Сергей Малый.
Напомним, что футбольный клуб «Астана» стал первым в истории клубом из Казахстана, который пробился в 1/16 финала Лиги Европы.
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