Игроки футбольного клуба «Астана» подарили Назарбаеву мяч

Он принял подарок от футболистов, устроив небольшую перепасовку с игроками «Астаны» и сборной Казахстана.

Игроки футбольного клуба «Астана» подарили Президенту РК Нурсултану Назарбаеву мяч, который вывел команду в 1/16 Лиги Европы, передает сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу.

Подарок футболисты вручили во время столичного благотворительного новогоднего бала.

«Президент Республики Казахстан принял подарок от футболистов, устроив небольшую перепасовку с игроками «Астаны» и сборной Казахстана», - говорится в сообщении.

Вместе с видными политиками, артистами и КВН-щиками на вечере присутствовали игроки столичного клуба Абзал Бейсебеков, Асхат Тагыберген, Дмитрий Шомко и Сергей Малый.

Напомним, что футбольный клуб «Астана» стал первым в истории клубом из Казахстана, который пробился в 1/16 финала Лиги Европы.