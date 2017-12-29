Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Арестованная за хулиганство Байзакова освобождена из-под ареста

29 декабря 2017, 15:29

Девушка находилась в спецприемнике трое суток.

В Алматы освобождена из-под ареста звезда Instagram Айжан Байзакова, которую отправили за решетку на трое суток за мелкое хулиганство, передает корреспондент Zakon.kz.

Как сообщали в пресс-службе горсуда Алматы, 22-летняя девушка наказана «за проведение мероприятия в месте общественного пользования с нарушением правопорядка и этических норм». Решение об аресте на трое суток вынес специализированный межрайонный суд Алматы. При этом заявлений на Айжан в полицию не поступало. Наказали ее на основании поста в соцсетях.

Ряд мужчин же строго осудили мероприятие в клубе. А в защиту звезды Instagram высказались блогеры. Помимо этого директор клуба Zakova Bar извинился перед казахстанцами за произошедшее.


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...