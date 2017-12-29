Арестованная за хулиганство Байзакова освобождена из-под ареста
Девушка находилась в спецприемнике трое суток.
В Алматы освобождена из-под ареста звезда Instagram Айжан Байзакова, которую отправили за решетку на трое суток за мелкое хулиганство, передает корреспондент Zakon.kz.
Как сообщали в пресс-службе горсуда Алматы, 22-летняя девушка наказана «за проведение мероприятия в месте общественного пользования с нарушением правопорядка и этических норм». Решение об аресте на трое суток вынес специализированный межрайонный суд Алматы. При этом заявлений на Айжан в полицию не поступало. Наказали ее на основании поста в соцсетях.
Ряд мужчин же строго осудили мероприятие в клубе. А в защиту звезды Instagram высказались блогеры. Помимо этого директор клуба Zakova Bar извинился перед казахстанцами за произошедшее.
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