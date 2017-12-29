Сырдарья вышла из берегов в Кызылорде

Неприятности половодья терпят владельцы участков в дачном обществе ПМК-29, что в черте Кызылорды – здесь водами Сырдарьи подтопило дворы, сообщает BNews.kz.

Акимат Кызылординской области распространил сообщение в связи с происшествием.

«28 декабря из-за заторов льда поднялся уровень воды в Сырдарье, заполнив и старое русло реки, вследствие чего вода разлилась во дворах дачных участков общества ПМК-29», - говорится в сообщении.

Для профилактики дальнейшего водоразлива в районе дачного общества идет укрепление прибрежной зоны реки.

К слову, участки в ПМК-29 всегда считались находящимися в зоне риска на случай паводка на Сырдарье, поднятия уровня воды в реке. И владельцы дач об этом знают. Недавно им снова раздали листовки с предупреждениями. Тем не менее, две семьи из 36, имеющих здесь участки, проживают в дачных строениях постоянно.

«В связи с поднятием уровня воды, нами мобилизована специальная техника ответственных за ситуацию учреждений - 6 грузовых автомобилей, трактор, экскаватор, проводятся работы по укреплению прибрежной зоны Сырдарьи», - рассказал руководитель областного управления по мобилизационной подготовке Серик Сермагамбетов.

Также он сообщил, что необходимая техника и людские ресурсы приведены в режим готовности к мобилизации на случай затоплений из-за высокого уровня воды в Сырдарье.

Стоит отметить, что серьезная противопаводковая работа в Кызылординской области, где главной водной артерией является Сырдарья, ведется постоянно. На территории области был выявлен 91 опасный участок береговых защитных дамб на Сырдарье, многие участки за последние месяцы укрепили.

В Казахстане совместным приказом четырех министерств (внутренних дел, сельского хозяйства, инвестиций и развития, энергетики) утверждена Дорожная карта «Комплекс мер по предупреждению и устранению паводковых угроз на 2017-2020 годы». В нее по Кызылординской области внесены 155 водохозяйственных проектов на 19,3 млрд тенге. По этой программе в области необходимо выполнить противопаводковые работы по первому этапу — на 50 объектах на 4 088,3 млн тенге, а по второму – на 105 объектах на 15 214,2 млн тенге.

Фото: liter.kz