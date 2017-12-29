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Наибольший рост цен на социально-значимые продукты с начала месяца до 20 декабря наблюдался в Петропавловске и Актау - на 1,1%

 

К 20 декабря цены на социально-значимые продукты (список включает 19 наименований) подорожали на 0,2% с начала месяца и на 2% - за год. За праздники (с 12 по 20 декабря) цены оставались практически неизменными, ранее с каждой неделей прибавляли по 0,1%.

Наибольший рост цен в предпоследнюю неделю месяца отмечен на капусту - на 0,7%. Кроме того, на 0,5% с 12 по 20 декабря подорожали яйца, на 0,4% - кефир.

 

 

Среди крупных городов и мегаполисов страны заметнее всего социально-значимые продовольственные товары подорожали за неделю в Караганде и Талдыкоргане (на 0,2% к 20 декабря).

С начала месяца наибольший рост отмечен в Актау и Петропавловске (+1,1%), а также Таразе (+0,9%).

 

 

29 декабря 2017, 10:22
Источник, интернет-ресурс: EnergyProm.kz

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