Стоимость угля в Казахстане выросла за год сразу на 28%

После прошлогоднего падения на 0,5% (52 тг), до 9,5 тыс. тг за тонну, в текущем году, на конец ноября 2017 года цена на уголь за год выросла сразу на 27,6% (2,6 тыс. тг), до 12,0 тыс. тг за тонну.

При этом, объемы добычи каменного угля в текущем году впервые показали рост за последние 5 лет.

За январь-ноябрь 2017 года добыча каменного угля составила 95,9 млн тонн, что на 5,2% (4,8 млн тонн) больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Подорожание угля в этом году затронуло все города РК.

Самая низкая стоимость 1 тонны угля в Павлодаре - 7 890 тенге, рост за год на 27,6% (1 705 тенге).

Следом идет город Семей - 7 937 тенге за тонну угля, рост за год на 10,1% (726 тенге).

Замыкает топ-3 по самой низкой стоимости угля Усть-Каменогорск - 8 512 тенге за тонну, что на 9,8% (762 тенге) больше, чем в прошлом году.

Самые высокие цены за тонну угля в Уральске - 17 000 тенге, следом идут Шымкент и Жезказган - по 14 500 тенге соответственно.