Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

«АвтоВАЗ» опроверг информацию о прекращении производства LADA Priora

29 декабря 2017, 10:35

Российская компания «АвтоВАЗ» не подтвердила появившуюся накануне информацию о том, что снятие с производства седана Лада Приора планируется на июнь 2018 года.

В частности, «Российская газета» цитирует представителя пресс-центра отечественного автогиганта:

«Компания не комментирует слухи, на модель есть спрос, ее выпуск продолжается».

В свою очередь, издание «Русский автомобиль», которое и опубликовала информацию о том, что в середине следующего года «АвтоВАЗ» планирует завершить производство седана LADA Priora , отмечает, что «данные взяты из подписанного директором "АвтоВАЗа" Николя Мором производственного плана на 2018 год».

В пресс-центре компании «АвтоВАЗ» официально признали, что «её производственный план сверстан из слухов, и что документ, подписанный Николя Мором и утвержденный советом директоров — это такая, простите, фигня и комментировать ее не стоит».

Как сообщалось накануне, модель Лада Приора выпускается российским автогигантом с 2007 года. В настоящее время доступен только седан LADA Priora, тогда как ранее компания предлагала универсал и 3/5-дверный хэтч.

Via livecars


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...