«АвтоВАЗ» опроверг информацию о прекращении производства LADA Priora

Российская компания «АвтоВАЗ» не подтвердила появившуюся накануне информацию о том, что снятие с производства седана Лада Приора планируется на июнь 2018 года.

В частности, «Российская газета» цитирует представителя пресс-центра отечественного автогиганта:

«Компания не комментирует слухи, на модель есть спрос, ее выпуск продолжается».

В свою очередь, издание «Русский автомобиль», которое и опубликовала информацию о том, что в середине следующего года «АвтоВАЗ» планирует завершить производство седана LADA Priora , отмечает, что «данные взяты из подписанного директором "АвтоВАЗа" Николя Мором производственного плана на 2018 год».

В пресс-центре компании «АвтоВАЗ» официально признали, что «её производственный план сверстан из слухов, и что документ, подписанный Николя Мором и утвержденный советом директоров — это такая, простите, фигня и комментировать ее не стоит».

Как сообщалось накануне, модель Лада Приора выпускается российским автогигантом с 2007 года. В настоящее время доступен только седан LADA Priora, тогда как ранее компания предлагала универсал и 3/5-дверный хэтч.

Via livecars