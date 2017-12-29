Социально значимые продукты подорожали в Казахстане

Наибольший рост цен с начала месяца до 20 декабря наблюдался в Петропавловске и Актау - на 1,1%.

К 20 декабря, после затяжных декабрьских праздников, социально значимые продовольственные товары поднялись в цене на 0,2% с начала месяца и на 2% - с начала года, сообщает Zakon.kz со ссылкой на исследование energyprom.kz.

Как отмечается, за праздники (с 12 по 20 декабря) цены оставались практически неизменными, ранее с каждой неделей прибавляли по 0,1%.

Наибольший рост цен в предпоследнюю неделю месяца отмечен на капусту - на 0,7%. Кроме того, на 0,5% с 12 по 20 декабря подорожали яйца, на 0,4% - кефир.

Среди крупных городов и мегаполисов страны заметнее всего социально значимые продовольственные товары подорожали за неделю в Караганде и Талдыкоргане (на 0,2% к 20 декабря).

С начала месяца наибольший рост отмечен в Актау и Петропавловске (+1,1%), а также Таразе (+0,9%).