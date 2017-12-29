Почему выборы в России важны для Казахстана

В Казахстане с интересом наблюдают над стартовавшей предвыборной кампанией в России, являющейся близким соседом, союзником и партнером. Степень предсказуемости итогов голосования весьма высока: мало кто сомневается в победе действующего президента Владимира Путина. При этом грядущие выборы вовсе не будут пресными.

Выборы президента Российской Федерации состоятся 18 марта 2018 года, идет предвыборная кампания, уже известны несколько кандидатов, среди которых как традиционные политики, так и новички. Владимир Путин отправился на выборы в качестве самовыдвиженца, которому необходимо собирать не менее 300 тысяч подписей избирателей в свою поддержку. Кандидатам от политических партий надо до 31 января собрать и сдать в Центризбирком 100 тысяч подписей.

Пока еще рано прогнозировать ход и некоторые особенности предстоящей кампании, так как для этого отсутствует часть исходных данных, как, например, число кандидатов в президенты. Зато явка избирателей уже предполагается на уровне 65-70%, а основная интрига видится в борьбе альтернативных кандидатов за второе и третье место, которые будут демонстрировать определенный потенциал политиков в дальнейшем. Кроме того, по результатам выборов легко будет определить политические настроения российского общества.

Почему эти выборы так важны для Казахстана? Во-первых, Россия является существенным фактором казахстанской политики, как и наоборот. Результаты социологических опросов регулярно демонстрируют высокий уровень дружественного восприятия гражданами Казахстана и России друг друга, взаимного, искреннего интереса.

Во-вторых, Владимир Путин в качестве президента России оптимален и желателен для Казахстана. Именно при нем уровень двустороннего сотрудничества вышел на качественно новую высоту. Кроме того, Казахстан и Россия активизировали свое совместное участие в проектах регионального и многостороннего сотрудничества, например, в работе Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

В-третьих, Казахстан и Россию связывают сотни договоров, в том числе Договор между РФ и РК о добрососедстве и союзничестве в XXI веке, подписанный в Екатеринбурге в ноябре 2013 года. Его срок действия - 5 лет, то есть договор будет актуален еще после выборов. Если никто из сторон не захочет его прекратить (а это вряд ли возможно), он автоматически пролонгируется еще на 5 лет, тем более, что в отношениях стран нет каких-то отложенных важных вопросов.

В-четвертых, касательно диалога, у Астаны и Москвы наличествует образцовый формат взаимоотношений, которым нужна стабильность. Многие договоренности рассчитаны на среднесрочную перспективу. Поэтому победа действующего президента России даст уверенность в том, что он будет продолжать руководить страной до 2024 года. А данная потребность ощущается ныне остро, когда на пути достижения совместных целей возникают какие-либо препятствия или складывается сложная ситуация извне, вроде опасностей из внешнего мира, таких как финансовые кризисы, падение нефтяных цен, возникновение военных конфликтов близ внешних границ.

Играет свою роль также фактор наличия огромной общей границы с Россией, страной в статусе «старой» ядерной державы. Причем границы, которая не огорожена и ранее была не оборудована. Россия помогает Казахстану решать многие проблемы в оборонной сфере. При этом пограничные зоны во всем мире имеют повышенный потенциал конфликтности (из-за транзита наркотиков, контрабанды, нелегальной миграции и т.п.), но казахстанско-российский кейс в этом смысле можно считать оптимальным. Страны всегда легко избавлялись от недопониманий и договаривались. В этом году Казахстан и Россия уже отметили 25 лет установления дипломатических отношений. Причем серьезных не решаемых вопросов за прошедшее время вообще не было. А это важнейший маркер успешного сотрудничества.

Главы Казахстана и России весьма комплиментарны по отношению друг к другу и встречаются по нескольку раз в год, не считая проведения телефонных переговоров. «Предстоят выборы Президента Российской Федерации, я ничего предвосхищать не хочу, но имею право высказать собственное мнение и желание, что в этот период другого руководителя России не видно, - сказал Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев во время встречи с Владимиром Путиным в Кремле, состоявшейся 27 декабря 2017 года. - Вы это доказали, несмотря на то что выдержать натиск, развивать экономику, создавать условия для народа, выходить на новый уровень развития - все это Вы обеспечиваете. Уверен, что народ России сделает правильный выбор. Честно говоря, прямо скажу, что Казахстан на Вашей стороне».

Ранее, незадолго до того, как Нурсултан Назарбаев одержал триумфальную победу на внеочередных президентских выборах в 2015 году, Владимир Путин заявлял о своей поддержке главы Казахстана и желал ему успехов в предвыборной гонке. «Для всех, кто любит Казахстан, для всех, кто дорожит его стабильным, поступательным и очень заметным развитием, для всех, конечно, очень важно в эти дни поддержать президента Казахстана. И я, конечно, тоже среди них», - подчеркнул Президент России.

Декабрьская встреча лидеров дружественных государств состоялась после неформального саммита глав стран - участниц СНГ, в котором в 2017 году председательствовала Россия. На нем Нурсултан Назарбаев выступил сразу после хозяина мероприятия, Владимира Путина, что в очередной раз стало свидетельством тесного союзничества двух стран. И казахстанский лидер сказал здесь важные слова: «Большое событие, не событие, а приятность, что в государствах СНГ царил мир, спокойствие. Люди могли спокойно жить и работать, растили детей и были уверены в своем будущем».

В целом, успех электоральной кампании в России будет заключаться в высокой явке избирателей, а также в том, чтобы в организационном плане не было сбоев. Нынешний срок правления Владимира Путина начался еще в 2012 году, до изменения геополитической ситуации вокруг России, связанной с событиями в Украине и Сирии, санкционным противостоянием, экономическим кризисом и т.д. У страны возникло множество проблем, решение которых - довольно непростая системная работа, длящаяся, разумеется, не один день. Их сложно, и главное, непродуктивно перелагать на плечи другого президента. Тем более, что Владимир Путин часть проблем решил, что подтвердили президенты стран СНГ на неформальной встрече в Ново-Огарево. Речь шла, в частности, об успешном завершении операции по борьбе с терроризмом в Сирии. При этом внешнеполитические события сплотили российское общество вокруг своего президента.

Владимир Путин, сказав, что сотрудничество между Казахстаном и Россией развивается очень успешно, отметил важность того, что «мы переходим к другому качеству наших отношений». В 2018 году Российская Федерация председательствует в ЕАЭС. Основной актуальный тренд этого года заключается в том, многие вопросы, которые начнут решать как в рамках ЕАЭС, так и двухсторонних отношений, будут касаться необходимости цифровизации страновых экономик. Цифровизацию называют новым этапом развития и модернизации мировой промышленности и, следовательно, она является залогом успешной конкуренции на мировом рынке. Помимо того, на XIV Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который прошел в ноябре 2017 года в Челябинске, речь шла о проблемах образования и человеческого капитала. Впервые на этих ежегодных мероприятиях акцентировалось внимание на проблемах гуманитарного характера. А это говорит о возросшем понимании взаимосвязи развития экономики и уровня образовательных процессов.

Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев договорились в Челябинске проработать вопрос внедрения в рамках ЕАЭС системы унификации требований к квалификации, знаниям и умениям работников, создания Единой интегрированной Евразийской электронной биржи труда. И это имеет, пусть и косвенное, но отношение к президентским выборам в России. Ведь фактически пребывание в должности президента на своем следующем сроке Владимир Путин объявил заботой о проблемах и нуждах населения, среди которых достойная работа и оплата труда имеют немаловажное значение.

Почему же выборы президента России, несмотря на предсказуемость результатов, обещают вызвать к себе большой интерес? Популистские лозунги, а количество собирающихся на митингах несогласных в России уменьшается, уже никому, по большому счету, не интересны. К тому же в стране прошло множество мероприятий, связанных со 100-летием Февральской и Октябрьской революций и люди усвоили их уроки. А команда Владимира Путина, который в публичных дебатах участия принимать не будет, заинтересована, чтобы выборы прошли без явных нарушений, скандалов и прочих публичных крайностей.

Дело в том, что электоральный процесс в России проходит на фоне новой внешнеполитической повестки. Есть опасение, что предвыборная кампания, как и ее результаты, подвергнутся со стороны информационной обструкции, но ее влияние на электоральные предпочтения россиян не стоит и преувеличивать.

Например, Владимир Путин заявил о своем участии в выборах на следующий день (хотя прямой доказанной связи тут нет) после скандального решения Международного олимпийского комитета. Сборная России была отстранена от участия в зимней Олимпиаде-2018, спортсменам была предоставлена возможность выступать только в нейтральном статусе. Олимпиада в южно-корейском Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля 2018 года, в самый разгар предвыборной кампании, и, несомненно, это отразится, как минимум, в предвыборных речах кандидатов.

Другой вызов - заявление экспертов из компании InfoWatch, которые считают, что в 2018 году одной из целей киберпреступников станут выборы президента России. Угроза совсем не безосновательна, если вспомнить продолжающееся в США расследование по поводу кампании в социальных сетях, которая могла повлиять на выборы президента страны.

Помимо прочего, в нынешних российских выборах будет больше всяких креативных проявлений и эксцентрики. Просто потому, что этому поспособствуют взрывной рост цифровых и информационных технологий, влияния социальных сетей.

Однако, навязанная извне повестка окажется неудачной. Уверенность в будущем у россиян будет в формате реального времени, на него надо они смотрят без размытостей в оптике. Граждане России сами напишут будущее на выборах своими голосами. Для них важны мир, стабильность и поступательное развитие страны, также, как и для граждан союзного Казахстана. Ведь это общечеловеческие ценности. А мысли склонны к материализации. В успешной стране оптимистов должно быть гораздо больше, чем пессимистов.

Эдуард Полетаев, политолог.

Источник: sayasat.org.

Фото: pronedra.ru.