Об изменениях в составе Правления АО «КазТрансОйл»

Решением Совета директоров АО «КазТрансОйл» от 13 декабря 2017 года 15 декабря 2017 года досрочно прекращены полномочия члена Правления АО «КазТрансОйл» Берлибаева Мадияра Амирбаевича.

С 20 декабря 2017 года членом Правления АО «КазТрансОйл» избран Махин Жайык Тугелович.

Махин Жайык Тугелович родился 30 июня 1982 года, образование высшее. Окончил МГИМО (Университет) МИД России с присуждением степени бакалавра экономики и магистратуру этого же университета с присуждением степени магистра экономики со знанием иностранных языков по направлению «Мировая экономика». В 2014 году получил диплом Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации о профессиональной переподготовке дополнительно к высшему образованию по программе «МВА: менеджмент - международный бизнес», квалификация «Мастер делового администрирования - Master of Business Administration (МВА)».

Трудовую деятельность начал в АО «РД «КазМунайГаз» специалистом отдела финансово-экономического моделирования департамента бюджетирования и экономического анализа. Работал главным специалистом, аналитиком этого же отдела, старшим аналитиком отдела международных приобретений департамента стратегии и развития проектов, занимал должности начальника в отделе международных приобретений департамента стратегии и развития проектов и в отделе слияний и поглощений департамента новых проектов, заместителя директора департамента по управлению долями в совместных предприятиях АО «РД «КазМунайГаз».

Занимал руководящие должности в ТОО СП «Казгермунай».

Работал советником генерального директора в АО «РД «КазМунайГаз», управляющим директором по экономике и финансам ТОО «Фирма «АЛМЭКС ПЛЮС».

Работал в ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» в должности заместителя генерального директора по экономике.