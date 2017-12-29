Назначен управляющий директор - руководитель секретариата Фонда «Самрук-Казына»

Алишер Пирметов назначен управляющим директором - руководителем секретариата Фонда национального благосостояния (ФНБ) «Самрук-Казына», сообщил на своей странице в Facebook директор департамента по связям с общественностью Фонда Айдар Махметов.

Коллективу его представил глава «Самрук-Казына» Ахметжан Есимов.

Алишер Пирметов окончил Джамбулский технологический институт легкой и пищевой промышленности по специальности «инженер-экономист» и Казахскую государственную юридическую академию по специальности «юрист».

Занимал должность первого заместителя председателя правления АО «НК «Астана ЭКСПО-2017». До этого работал заместителем председателя правления ЭКСПО-2017, ответственным секретарем Агентства РК по делам спорта и физической культуры, ответственным секретарем министерства туризма и спорта РК. Женат, имеет 4 детей.

23 декабря экс-глава нацкомпании «Астана ЭКСПО-2017» Ахметжан Есимов был назначен председателем правления ФНБ «Самрук-Казына»