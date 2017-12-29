Назначен новый аким Каратальского района Алматинской области

Распоряжением акима Алматинской области Ракымбеков Рауан Турдангазыевич назначен акимом Каратальского района.

РАКЫМБЕКОВ Рауан Турдангазыевич

Родился в 1980 году. Окончил Жетысуский государственный университет им.И.Жансугурова по специальностям - эколог, бакалавр финансов.

Трудовой путь начал рабочим, мастером цеха повторного литья ОАО «Қайнар». В разные годы работал ведущим специалистом государственных учреждений «Талдыкорганское городское управление жилищно-коммунального хозяйства», «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган», советником акима города Талдыкорган, акимом Отенайского сельского округа города Талдыкорган.

С января 2013 года - заместитель акима города Текели.

Хроника

Распоряжением акима Алматинской области Бисембаев Кайрат Аширалиулы освобожден от должности акима Каратальского района в связи с переходом на другую работу.