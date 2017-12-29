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Гибридный седан BMW 7-Series станет мощнее

29 декабря 2017, 11:14

Немецкая компания BMW готовится вывести на рынок обновлённую версию гибридного седана 7-Series.

Об этом сообщает авторитетное издание BMW Blog со ссылкой на собственные источники в руководстве немецкого производителя. Повторимся, по данным ресурса, роскошный гибридный седан будет предложен клиентам под названием BMW 745e iPerformance 2019 модельного года.

Как отмечает издание, обновлённая версия модели получит 2,0-литровый 4-цилиндровый двигатель внутреннего сгорания TwinPower Turbo, улучшенный электромотор и новые аккумуляторные батареи большей ёмкости. Сообщается, что суммарная отдача гибридной установки составит порядка 390 лошадиных сил.

Напомним, актуальная версия гибридного седана BMW 740e iPerformance оснащается 322-сильной установкой. Также издание сообщает, что у обновлённого седана должен увеличиться запас хода на электротяге. До сих пор этот показатель составляет 22 километра.

Предполагается, что обновлённый гибридный седан BMW 745e iPerformance 2019 модельного года будет предлагаться с такими «фишками», как система беспроводной зарядки. Плюс ко всему, инсайдеры отмечают, что автомобиль может получить продвинутую приборную панель Live Cockpit, которая впервые была представлена баварским брендом на концептах BMW 8 Series и Z4.

Via livecars


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