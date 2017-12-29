Казахстанцы срочно меняют паспорта

Прописка и временная регистрация станут бесплатными со следующего года, сообщает Zakon.kz со ссылкой на телеканал Алматы.

Госпошлина за эти услуги отменена. А вот загранпаспорт подорожает в два раза. Раскошелиться казахстанцам придется уже не на 9, а сразу на 19 тысяч тенге. В результате, в ЦОНы вернулись очереди - люди торопятся с оформлением документа по старой ставке.

Такой ажиотаж возник после Whatsapp рассылки. Кто-то активно предупреждал о скором подорожании услуг. Информацию в ДВД подтвердили - в сутки специалисты миграционной службы обслуживают более четырех тысяч человек. Среди собравшихся есть не только те, кто хочет сэкономить, но и те, у кого срок действия документа заканчивается далеко не в 2017 году.

В каждом ЦОНе в штатном режиме работают по два специалиста миграционной службы. Однако горожане торопятся. Некоторые нашли выход, говорят, главное, успеть оплатить госошлину в 2017 году, а оформить документ можно и в 2018-ом, когда очередь станет меньше.

«Государственная пошлина за выдачу паспорта будет составлять 19 240 тенге за выдачу удостоверения личности гражданина РК это 0,2 процента МРП, что составляет 481 тенге. Если у вас срок замены паспорта или удостоверения личности не подошел, то делать этого не надо. Поэтому большая часть граждан приходят в ЦОН именно с таким вопросом, в связи с чем наблюдается небольшое скопление», - сказала официальный представитель ДВД г.Алматы Салтанат Азирбек.

Выдача паспорта в ускоренном режиме будет стоить по-прежнему - 2000 тенге , изготовление удостоверения личности подорожает всего на 30 тенге. А прописка и временная регистрация с января 2018 года станут и вовсе бесплатными.