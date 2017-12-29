Громкое уголовное дело об изнасиловании девушки в Восточном Казахстане прекращено

Уголовное дело по факту изнасилования 19-летней Елены Ивановой прекращено, передает Zakon.kz.

"ДВД ВКО, взяли на контроль и ЗАКРЫЛИ дело Елены Ивановой!", - написала на своей странице в Facebook основатель движения "Не молчи" Дина Смаилова.

Адвокат девушки Айман Умарова подтвердила эту информацию.

"Да, дело Елены Ивановой закрыли. Мы недавно об этом узнали. Будем обжаловать, потому что абсолютно понятно, что это незаконное решение во имя спасения экс-депутата. Следствие было однобоким, и понятно, что все они спасали экс-депутата, и реальное изнасилование прекращено", - сказала адвокат.

При этом примечательно, что Елена Иванова до сих пор находится под наблюдением полицейских.

"Ее держат не потому, что они реально обезопасить ее хотели, а для того, чтобы она не могла ни с кем посоветоваться. Они на нее таким образом просто давление оказывали. Они в любой момент могли ее вытащить на допрос. Такого же нет - потерпевшего в любой момент на допрос.

При этом известный адвокат высказалась в целом по ситуации в Восточном Казахстане.

"Это область полицейского беспредела. У меня было другое дело в Семее, я увидела, каким беспределом они там занимаются. И, к сожалению, прокуратура не контролирует. Или они настолько срослись. Просто очень сложный район. Столько людей пострадали от беспредела. Тем самым, они просто закрыли глаза на очередное изнасилование", - сказала Умарова.

В ДВД ВКО пока никак не прокомментировали закрытие дела по изнасилованию Елены Ивановой.

В середине августа появилась информация о том, что на экс-депутата и главу крупной стройфирмы в полицию заявила жительница поселка Октябрьское Восточно-Казахстанской области Елена Иванова. По словам девушки, она стала жертвой длительных домогательств, угроз и изнасилования прямо на работе – на стройплощадке школы в поселке Верх-Уба. Елена работала на объекте маляром. Расследование уголовного дела было проблемным. Дина Смаилова периодически сообщала о том, что на потерпевшую давят и ей нужна защита. Затем Елена Иванова внезапно пропала. А позже выяснилось, что ее удерживали какие-то мужчины. В итоге девушку взяли под защиту полиции в качестве свидетеля по другому уголовному делу, в котором фигурирует экс-депутат. В октябре адвокат девушки сообщала, что последнего все же допросили в качестве подозреваемого лица.

Ранее Елена Иванова записала видео-обращение, в котором высказалась о том, что расследование дела слишком затянуто, и давят не только на нее, но и на свидетелей.

"Я вынуждена жить в изоляции из-за этого очень страшного человека, хотя я очень благодарю, что вы (прим.ред.:УБОП) защищаете, но это очень тяжело и страшно находиться в таких условиях. Я прошу, изолируйте этого человека от общества, потому что он дает на всех давление, и мне очень страшно...", - сказала девушка.

Ирина Капитанова

фото: Kingisepp.ru