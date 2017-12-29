В Алматы были подведены итоги городского конкурса социальной рекламы «STOP EXTREMISM!»

Конкурс социальной рекламы «STOP EXTREMISM!» стал еще одной платформой для борьбы с экстремистскими настроениями в казахстанском обществе.

22 декабря 2017 года в кинотеатре «Цезарь» состоялась торжественная церемония награждения конкурса социальной рекламы «STOP EXTREMISM!».

Данное мероприятие было организовано Общественным Фондом «Social Development Center» по заказу КГУ «Управление по делам религий города Алматы» в рамках государственного социального заказа.

В торжественный вечере кинотеатр «Цезарь» принял более 200 зрителей в одном из своих кинозалов. Каждый из них смог увидеть творческие работы в форме видеороликов, плакатов и слоганов, направленных на борьбу с терроризмом. На конкурс поступило более 60 таких работ. Состав жюри рассмотрел все заявки и отобрал тройку лучших в заявленных категориях: «Лучший социальный ролик», «Лучший социальный плакат» и «Лучший социальный слоган».

Церемония награждения началась с речи ведущего о мировой борьбе с экстремизмом:

- Борьба с терроризмом – глобальная проблема. Ведь речь идет о тысячах прерванных и искалеченных жизнях. Наша страна и весь мир возлагает высокие надежды на творческую молодежь, умеющую донести эту проблему до общества самыми креативными способами. Именно вы являетесь той основой, которая позволит нам сохранить мирное небо над нашей головой.

От официальной части мероприятие плавно перешло к торжественной. Для поздравления участников с завершением конкурсного соревнования на сцену был приглашён руководитель Управления по делам религий г. Алматы – Есенбеков Айдар Рахимжанович.

Далее все присутствующие смогли насладиться показом конкурсных работ под аккомпанемент приглашенного симфонического оркестра.

После небольшой творческой паузы наступил кульминационный момент вечера – награждение победителей. Для вручения призов на сцену были приглашены члены жюри в лице Есенбекова Айдара Рахимжановича, Кошекеева Ергали Акилбекулы и Любаева Анатолия Викторовича.

Победителем конкурса в номинации «Лучший социальный ролик» стал Сапаров Ерболат, в номинации «Лучший социальный плакат» – Кульмаганбетов Бексултан, в номинации «Лучший социальный слоган» - Токсанова Сабина.

Напоминаем, что призовой фонд конкурса составил – 850 000 тенге. Победителям были вручены денежные сертификаты на суммы – 500 000, 250 000 и 100 000 тенге.

Конкурс социальной рекламы «STOP EXTREMISM!» стал еще одной платформой для борьбы с экстремистскими настроениями в казахстанском обществе.