Отпускные танцы Кокорина удивили пользователей сети

Футболисты «Зенита» находятся в отпуске до 11 января.

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Кокорин уехал отпуск в Объединенные Арабские Эмираты. Видео с отдыха футболист выложил в Instagram-аккаунте, сообщает lenta.ru.

На нем 26-летний форвард «сине-бело-голубых» играет «от ворот до ворот» с младщим братом Кириллом. Забивая несколько мячей в ворота соперника, российский футболист исполняет танец на камеру.

Пользователей социальной сети удивили телодвижения Кокорина. «Что с ним, паралич?», — написал один из юзеров. Другой вспомнил, что «так Медведев танцевал с камедиклабовцами».

Футболисты «Зенита» находятся в отпуске до 11 января. После этого спортсмены отправятся на сборы в ОАЭ и Турцию.