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В списке причин смертности от инфекционных болезней туберкулез занимает первое место

29 декабря 2017, 11:39

Заболевание передается при кашле, чихании, разговоре.

Сегодня, по данным ВОЗ, ежегодно заболевают туберкулезом около 9 миллионов человек и умирают около 1.7 миллионов, причем половина из них - женщины, что значительно превышает все причины материнской смертности, вместе взятые.

Микобактерия туберкулеза устойчива к воздействию спирта кислоты и щелочи. Палочка Коха не боится холода, может сохраняться много лет в земле и даже вечной мерзлоте, в воде бактерии сохраняются до 100 дней, в уличной пыли - до 10 суток, в белье, книгах, игрушках - многие месяцы. Погибает палочка Коха от прямых солнечных лучей, при кипячении и воздействии хлорсодержащих веществ.
Заражение туберкулезом может произойти следующими способами:

От человека к человеку. Основной путь заражения - воздушно-капельный. Заболевание передается при кашле, чихании, разговоре.

От животных. Инфицирование может быть и от животных (крупного рогатого скота), больных туберкулезом.

Через продукты. Заражение происходит через продукты, чаще всего молочные, которые не подверглись термической обработке.

Начальные признаки заболевания туберкулезом:

- кашель;
- выделение мокроты;
- боли в грудной клетке;
- кровохарканье;
- слабость;
- потливость;
- повышение температуры тела;
- потеря аппетита и массы тела.

При кашле более двух недель, а также в сочетании с каким-нибудь из названных выше симптомов необходимо срочно обратиться к врачу и пройти обследование на туберкулез, которое является бесплатным.

Основными диагностическими методами являются исследование мокроты на наличие туберкулезных бактерий, рентгенологическое обследование и туберкулинодиагностика.

Лечение туберкулеза проводится на бесплатной основе и является длительным, а также проводится по стандартным схемам и строго под контролем медицинских работников.

При своевременном выявлении заболевания и правильном лечении больные туберкулезом выздоравливают полностью.

С целью профилактики заболеваемости у новорожденных детей все женщины после родов обязательно еще в роддоме обследуются с помощью флюорографии, а при постановке беременной на учет в женской консультации обязательно требуется всем взрослым членам семьи предоставить флюорографию.

Для оздоровления детей, инфицированных микобактериями туберкулеза, разобщения контакта с больным и проведения контролируемой химиопрофилактики в Алматы функционируют санаторные учреждения :

- детский противотуберкулезный санаторий №1,
- специализированная школа-интернат
- шесть детских садов санаторного типа с круглосуточным пребыванием детей.

Вышеназванные учреждения бесплатные. Важно, что город полностью обеспечен противотуберкулезными препаратами.

Основным средством профилактики туберкулеза остается вакцина БЦЖ. Она рекомендована ВОЗ к применению в 118 странах мира. Взрослым в целях профилактики рекомендуется регулярно проходить флюорографическое обследование, соблюдать режим труда и отдыха, правила личной гигиены, вести здоровый образ жизни.

Также в целях профилактики туберкулеза фтизиопедиатр Т. Филипповская советует содержать свой дом в чистоте, проводить регулярно влажную уборку, проветривать квартиру и офис, бывать на свежем воздухе. Ни в коем случае не нужно покупать молоко и мясо на улице, а только на специальных рынках и в магазинах. Принятие ответственности за свое здоровье значительно снижает риск заболеваемости туберкулезом.

Врач общей практики ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №36» Ш. Дошаева для Алматинского гордского центра формирования здорового образа жизни


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