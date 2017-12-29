Ева Бехер: В уходящем году трясло мою семью, мою команду, всю мою жизнь…

На новогодний блиц-опрос Zakon.kz: чем запомнился вам год уходящий и что вы ждете от года наступающего, продюсер, наставник в шоу «Голос Казахстана» Ева Бехер сказала, что сейчас она больше думает о том, как поддержать своих близких и продлить жизнь папы.

«Я не знаю, что эти дни декабря мне еще принесут. Я боюсь каждого следующего дня этого плохого года. Хочется его закрыть, перевернуть календарь и многое оставить в старом году», - поделилась своими переживаниями певица.

Это был очень сложный год для меня и моих близких. Если читаете мои публикации на Facebook или заглядываете в мой Instagram, то могли заметить, что 2017 год для меня - это год борьбы за жизнь и здоровье. Только самое начало года было радостным, завершался проект «Голос Дети Казахстан», мы через заснеженный город ездили на репетиции в «Казахфильм», было много творчества. А потом растаял прошлогодний снег, и вместе с ним ушло всё волшебство.

Трясло мою семью, мою команду, всю мою жизнь. Вскрывались все нарывы, рушились отношения, закрывались проекты, болели близкие. Лето было безнадежно испорчено, все каникулы мы провели сначала в больнице с дочкой, потом дома, соблюдая строгий постельный домашний режим и диеты. А осенью сильно заболел мой папа. И сейчас мы боремся за каждый день.

В этом году я узнала много новых страшных слов - менингит, пункция, остеосаркома... Я увидела совсем другую сторону жизни. Работа и творчество ушли на второй план. Что-то совсем зачахло и требует обнуления и обновления. Что-то все-таки удалось создать. Например, сейчас мы монтируем клип на песню «Вишни» и скоро сможем его показать.

Но сейчас я больше думаю о другом – как поддержать своих близких и продлить жизнь папы. Я не знаю, что эти дни декабря мне еще принесут. Я боюсь каждого следующего дня этого плохого года. Хочется его закрыть, перевернуть календарь и многое оставить в старом году.

А в новом непременно будут счастье, здоровье, добрые друзья, яркие новые проекты, новые песни и невероятные встречи. Хочется верить в лучшее… В чудо…

Торгын Нурсеитова