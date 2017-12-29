Тенге ослабел перед Новым годом
В обменниках доллар покупают/продают по 333-334,8 тенге.
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия, сообщает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс доллара США составил 332,00 тенге за доллар (+0,69 тенге), объем торгов – 123,45 млн долларов (-6 150 тыс. USD).
В обменниках доллар покупают/продают по 333-334,8 тенге.
Средневзвешенный курс китайского юаня составил 50,9200 тенге за юань (+0,2947 тенге), объем торгов – 450 тыс. юаней (-500 тыс. юаней).
В торгах приняли участие 23 члена валютного рынка KASE.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.