На место вызова стянуты все правоохранительные органы и службы экстренного реагирования.

В Темиртау мужчина "заминировал" банк, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-служба ДВД Карагандинской области.

26 декабря 2017 года около 14:00 часов в дежурную часть Восточного ОП УВД г.Темиртау позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что в одном из отделении банка заложена бомба.

"Сотрудниками полиции были произведены эвакуации со всех здании, где расположены отделения банка. На место вызова стянуты все правоохранительные органы и службы экстренного реагирования. Однако при обследовании всех здании никакого взрывного устройства не было найдено", - говорится в сообщении.

28 декабря текущего года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции был установлен и задержан 28-летний житель города Темиртау, который дал признательные показания.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 273 УК РК.

Сотрудники полиции в очередной раз предупреждают, что за заведомо ложное сообщения об акте терроризма по статье 273 УК Республики Казахстан – наказывается лишением свободы на срок до шести лет.

Фото: Новости Волгограда