Критики назвали самые недооценённые фильмы 2017 года

В список вошла картина Йоргоса Лантимоса "Убийство священного оленя" с Николь Кидман, а также "Затерянный город Z" с Робертом Паттинсоном.

Всего в список вошло 13 картин. Среди них лента Йоргоса Лантимоса "Убийство священного оленя" с Николь Кидман и Колином Фарреллом в главной роли, а также драма Робена Кампийо "120 ударов в минуту", ставшая призёром Каннского кинофестиваля, сообщает life.ru.

Кроме того, в список "недооценёнок" попали "Затерянный город Z" с Робертом Паттинсоном, "Битва полов" с Эммой Стоун и фильм "Сильнее", в котором снялись Джейк Джилленхол и Татьяной Маслани.

Помимо них в рейтинг вошли ленты "Ферма "Мадбаунд", "История призрака", "Патти Кейкс", "Персональный покупатель", "Пляжные крысы", "Хорошее время", "На пределе" и "Их звёздный час".