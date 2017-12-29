Критики назвали самые недооценённые фильмы 2017 года
В список вошла картина Йоргоса Лантимоса "Убийство священного оленя" с Николь Кидман, а также "Затерянный город Z" с Робертом Паттинсоном.
Всего в список вошло 13 картин. Среди них лента Йоргоса Лантимоса "Убийство священного оленя" с Николь Кидман и Колином Фарреллом в главной роли, а также драма Робена Кампийо "120 ударов в минуту", ставшая призёром Каннского кинофестиваля, сообщает life.ru.
Кроме того, в список "недооценёнок" попали "Затерянный город Z" с Робертом Паттинсоном, "Битва полов" с Эммой Стоун и фильм "Сильнее", в котором снялись Джейк Джилленхол и Татьяной Маслани.
Помимо них в рейтинг вошли ленты "Ферма "Мадбаунд", "История призрака", "Патти Кейкс", "Персональный покупатель", "Пляжные крысы", "Хорошее время", "На пределе" и "Их звёздный час".
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.