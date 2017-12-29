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Критики назвали самые недооценённые фильмы 2017 года

29 декабря 2017, 11:57

В список вошла картина Йоргоса Лантимоса "Убийство священного оленя" с Николь Кидман, а также "Затерянный город Z" с Робертом Паттинсоном.

Всего в список вошло 13 картин. Среди них лента Йоргоса Лантимоса "Убийство священного оленя" с Николь Кидман и Колином Фарреллом в главной роли, а также драма Робена Кампийо "120 ударов в минуту", ставшая призёром Каннского кинофестиваля, сообщает life.ru.

Кроме того, в список "недооценёнок" попали "Затерянный город Z" с Робертом Паттинсоном, "Битва полов" с Эммой Стоун и фильм "Сильнее", в котором снялись Джейк Джилленхол и Татьяной Маслани.

Помимо них в рейтинг вошли ленты "Ферма "Мадбаунд", "История призрака", "Патти Кейкс", "Персональный покупатель", "Пляжные крысы", "Хорошее время", "На пределе" и "Их звёздный час".


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