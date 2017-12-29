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Угрожавших продавщице полицейских осудили

29 декабря 2017, 12:05

Замначальника УБОПа Абай Давлетов получил 7 лет колонии, еще трое сотрудников – по 6 лет лишения свободы.

Четырех сотрудников УБОПа осудили по делу черной икры, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Диапазон".

Замначальника УБОПа и его подчинённых обвиняли в превышении должностных полномочий. Из обвинения следует, что сотрудники УБОП задерживали нелегальных поставщиков икры и красной рыбы, вымогали деньги за непривлечение к уголовной ответственности и забирали товар, через другого человека его продавали.

Потерпевшей по делу проходит продавщица торгового дома, которая выходила на продавцов икры по заданию сотрудников УБОПа. Она написала заявление в прокуратуру, утверждала, что в ее адрес шли угрозы от полицейских, требовали у нее 300 тысяч тенге, угрожали, что подбросят наркотики.

Обвиняемые заявили о своей непричастности к преступлению, рассказывали о многочисленных нарушениях норм УПК, допущенных следствием.

"Прокуратура ни на что внимание не обращает. Все 12 томов в СИЗО лежат, каждый день их листаю. Ну, нет тут никакого преступления. Я отсижу свой срок, но буду продолжать доказывать свою невиновность. Прокуратуре надо доказать нашу вину, потому что мы отказались от процессуального соглашения. Тюрьмы переполнены сотрудниками МВД, кто захочет пойти работать в полицию после такого. Мы ни в чем не виноваты, прошу оправдать", - говорил на прениях Абай Давлетов.

Несколько минут назад огласили приговор. Давлетов получил 7 лет колонии общего режима, Самат Нугметжанов, Даурен Калинин Нурлан Акаласов – по 6 лет лишения свободы. Кроме того, у осужденных конфисковали имущество, лишили званий. Суд обязал осужденных выплатить потерпевшей 200 тысяч тенге за моральный ущерб. После оглашения приговора женщины в зале заседания заплакали, осуждённые ни сказали ни слова. Суд также вынес частное постановление в адрес руководства ДВД за то, что допустили коррупцию в своих рядах. Приговор в законную силу пока не вступил.


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