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Видео с мужчиной на коньках стало вирусным, набрав 2,5 миллиона просмотров

29 декабря 2017, 12:10

Житель США Джермейн Томпсон впервые оказался на катке в Атланте в штате Джорджия. Видео, на котором мужчина старается удержаться на коньках, было опубликовано в "Фейсбуке".

Попытки мужчины удержаться на льду, заснятые очевидцами, нашли отклик в сердцах интернет-пользователей, благодаря которым видеозапись стала вирусной.

Томпсон, запечатлённый на записи, не знал, что его снимают. О том, что он стал героем соцсетей, мужчина узнал лишь позже.


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