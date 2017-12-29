Железнодорожные билеты подорожают с 1 января 2018 года

По 38 маршрутам ожидается повышение цен на 7 %.

Железнодорожные билеты подорожают в Казахстане с 1 января 2018 года, сообщает пресс-служба министерства по инвестициям и развитию.

По 38 маршрутам ожидается повышение цен на 7 %, еще по трем направлениям — на 3 %.

"Изменения обусловлены растущими затратами перевозчиков и будут произведены с целью сохранения маршрутов", — отметили в ведомстве.

По 16 направлениям изменений тарифов не планируется.

Корректировки цен коснутся также пригородных поездов — тарифы увеличатся на 37%. Это связано с повышением базовых ставок цен на перевозку пассажиров.

"Ранее действующая базовая ставка цен по пригородным поездам составляла 324 тенге за 100 километров, тогда как на автомобильном транспорте она выше в три-четыре раза. Она была повышена на 30% и составила 464 тенге за 100 километров", — говорится в сообщении.

Изменение цен, по официальной версии, нужно, чтобы сохранить количество действующих маршрутов и повысить доходность перевозок.

Источник: Sputnik Казахстан

Фото: Sputnik Казахстан