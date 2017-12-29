Сокращен срок лишения прав за выезд на встречную полосу

В Министерстве внутренних дел РК рассказали об изменениях в Кодексе в административных правонарушений, сообщает МИА «Казинформ».

«28 декабря текущего года главой государства был подписан закон, в котором предусматривается внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях. Согласно поправкам, предусматривается снижение размеров штрафов по 20 видам нарушений ПДД. В том числе, за превышение скорости, за нарушение правил парковки, стоянки транспортных средств, за нарушение правил проведения учебной езды и другие. В том числе и за нарушения, допускаемые самими пешеходами», - сказал на пресс-конференции в СЦК первый заместитель председателя Комитета административной полиции МВД Алибек Кениспаев.

В частности, снижен срок лишения права управления с 1 года до 6 месяцев за выезд на встречную полосу движения и предусмотрена замена санкции с лишения на 1 год на штраф в размере 30 МРП за невыполнение требований сотрудника ОВД об остановке транспортного средства, совершенного впервые.

«Кроме того, необходимо отметить, что действующим административным кодексом не были регламентированы порядок отчисления производства по предписаниям о необходимости оплаты штрафов, которые выносятся по фактам фиксации нарушений автоматическими системами. Согласно новым поправкам, весь этот порядок регламентирован. Установлены форма предписания, сроки направлений предписаний правонарушителем, сроки рассмотрения, порядок вступления в силу, порядок их обжалования», - добавил А. Кениспаев

Также изменены сроки задержания правонарушителей.

«Одним из нововведений является тот момент, что, предусматривается увеличение сроков задержания правонарушителя с 3 до 24 часов за те нарушения, за которые предусматривается взыскание в виде административного ареста», - сказал представитель МВД.

Также согласно поправкам, предусматривается возможность гражданам с момента получения предписания с квитанцией установленного образца оплатить штраф в размере 50% в течение 7 суток.

Фото: Колёса