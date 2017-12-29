В Караганде пьяный парень угнал машину с бабушкой внутри и совершил ДТП

В Караганде неизвестный угнал авто с 81-летней бабушкой внутри, и попал в ДТП, передает Zakon.kz.

Видео с самим моментом ДТП появилось на паблике vkaragande.kz в instagram.

Как рассказал автор видео, его дядя тему утром должен был отвезти бабушку в Темиртау, в больницу. Мужчина отлучился, зашел домой, она ждала его в авто. А когда владелец Toyota Highlander вернулся, машины на месте не было.

Сама бабушка потом рассказала, что за руль сель какой-то парень в кепочке. Ей сказал, что ему разрешили погреться внутри. После того, как пенсионерка сказала ему, что с сыном сейчас уедут, молодой человек рванул с места. Последствия его вождения видны на видео - машина была разбита об дерево.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика.

"Бабушка говорит, увидела, что он начал разгоняться и вилять из стороны в сторону, сразу поняла что ничего сделать не может. Тихонько легла внизу и сгруппировалась. Скорость была огромная! Бабушка жива здорова! Пару ушибов только получила", - прокомментировал внук.

Жители Караганды узнали место происшествия - Михайловка, около резиденции. В комментариях к видео, возможно, очевидец добавил, что угонщик покидал место происшествия босым. .

В пресс-службе ДВД Карагандинской области сообщили, что инцидент произошел 28 декабря около 7 часов утра. В полицию позвонил 45-летний водитель и сообщил, что неизвестный открыто завладел машиной.

"А также сообщил, что в салоне угнанной автомашины находилась его 81-летняя родственница. Скрываясь с места происшествия, подозреваемый совершил наезд на дерево, а затем, бросив автомашину, скрылся в неизвестном направлении. Центром оперативного управления УВД Караганды был ориентирован весь личный состав полка дорожно-патрульной полиции, проверялись все близлежащие дворы и улицы. Спустя час полицейскими полка в одном из дворов города подозреваемый задержан «по горячим следам». Им оказался 24-летний житель города, который находился в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 191 УК РК" - сообщили в полиции.