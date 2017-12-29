На нарушения ПДД, зафиксированные камерами, тоже будет скидка 50%
Если оплатить штраф в течение недели.
Автомобилисты, которые совершили нарушения правил дорожного движения, зафиксированные камерами, смогут получить скидку в 50% при оплате штрафа в течение недели, сообщил первый заместитель председателя комитета административной полиции Алибек Кениспаев.
По его словам, согласно действующему пока законодательству, в Казахстане не предусмотрены скидки в размере 50% по дорожным нарушениям, зафиксированным автоматическими системами. По таким нарушениям оплата в настоящее время производится в полном размере.
"Согласно поправкам, со следующего года предусматривается возможность гражданам с момента получения предписания, с квитанцией установленного образца, оплатить штраф в размере 50% от полной суммы штрафа в течение семи суток", — сказал Кениспаев на пресс-конференции.
Он добавил, что поправки вступят в силу по истечении десяти дней после официального опубликования поправок, и в комитете ждут опубликования.
Президент Казахстана подписал поправки 28 декабря.
Источник: Sputnik Казахстан
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